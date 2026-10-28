Bernardo Tavares Ungkap Alasan Tunjuk Yuran Fernandes Jadi Eksekutor Penalti Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkap alasan menunjuk Yuran Fernandes sebagai eksekutor penalti saat menghadapi Madura United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.

Keputusan tersebut terbukti tepat. Yuran sukses menjalankan tugasnya dari titik putih pada menit ke-90+1 untuk membawa Persebaya kembali unggul sebelum Yann Mabella memastikan kemenangan 3-1 melalui gol pada menit ke-90+6.

Bernardo menjelaskan penunjukan Yuran bukan keputusan mendadak. Bek asal Cape Verde tersebut dipilih berdasarkan hasil latihan penalti yang dilakukan tim menjelang pertandingan.

“Kami berlatih eksekusi penalti pada sesi latihan terakhir dan punya banyak pemain yang mampu menjadi eksekutor. Pada sesi latihan terakhir, Yuran adalah pemain yang paling banyak mencetak gol dari titik penalti, jadi dia yang mengambil bola dan melakukan eksekusinya,” tutur Tavares dikutip dari laman ileague.id, Rabu (28/10).

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, keberhasilan mencetak gol dari titik penalti juga penting untuk menjaga kepercayaan diri pemain dan tim secara keseluruhan.

“Terkait penalti, akhirnya kami berhasil mencetak gol dari titik penalti, dan saya senang karena hal itu juga penting bagi kepercayaan diri para pemain maupun tim secara keseluruhan,” jelasnya.

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Kemenangan atas Madura United juga menunjukkan kontribusi tiga pemain berbeda di papan skor. Miguel Pereira membuka keunggulan Persebaya pada menit ke-22, sebelum Gali Freitas menyamakan kedudukan untuk Madura United pada menit ke-69.

Gol penalti Yuran pada menit ke-90+1 kembali membawa Bajol Ijo memimpin. Yann Mabella kemudian menutup kemenangan tuan rumah pada menit ke-90+6.