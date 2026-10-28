Madura United Borong Tiga Penghargaan BRI Super League, Dimitar Mitkov Raih Dua Gelar

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Dua pemain Madura United FC, Dimitar Mitkov dan Hugo Gomes dos Santos Silva, sukses memborong tiga penghargaan bulanan BRI Super League 2026/2027 untuk periode September 2026.

Penyerang asal Bulgaria Dimitar Mitkov menjadi pemain yang paling menonjol setelah meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Player of the Month dan Goal of the Month.

Penghargaan pemain terbaik diraih Mitkov berkat kontribusinya bersama Laskar Sape Kerrab. Dia mencetak empat gol ke gawang Persijap Jepara dan PSS Sleman, serta menyumbang satu assist untuk gol Gali Freitas saat menghadapi PSIM Yogyakarta.

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Selain itu, Mitkov juga mendapatkan penghargaan gol terbaik berkat gol spektakulernya dari garis tengah lapangan ke gawang PSS Sleman. Gol tersebut tercipta di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027.

Sementara itu, Hugo Gomes dinobatkan sebagai pemberi assist terbaik atau Assist of the Month September 2026.

Pemain yang akrab disapa Jaja tersebut memberikan umpan kunci yang membelah pertahanan PSS Sleman untuk dikonversi Danilo Santacruz menjadi gol pada 12 September 2026.

Raihan penghargaan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Jaja untuk terus meningkatkan performa bersama Madura United.

"Ini menjadi motivasi bagi kami, saya terutama untuk membantu Madura United bisa terus lebih baik ke depan, dan saya juga bisa terus meningkatkan kemampuan saya," ucap Jaja, Rabu (28/10).