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FOPI Surabaya Targetkan 4 Emas Pada Ajang Porprov Jatim 2027

Rabu, 28 Oktober 2026 – 22:05 WIB
FOPI Surabaya Targetkan 4 Emas Pada Ajang Porprov Jatim 2027 - JPNN.com Jatim
Ketua Umum Pengurus Kota FOPI Surabaya masa bakti 2026–2030 Hendy Setiono (tengah), saat berada di sebuah hotel, Rabu (28/10). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Surabaya menargetkan bisa mengantongi empat emas ketika digelarnya Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027.

Ketua Umum Pengurus Kota FOPI Surabaya masa bakti 2026–2030 Hendy Setiono ingin memperkenalkan olahraga asal Prancis itu kepada masyarakat agar semakin dikenal dan diminati.

“Kami ingin makin banyak masyarakat mengenal, mencoba, dan akhirnya mencintai olahraga ini,” kata Hendy di Surabaya, Selasa (27/10).

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Oleh karena itu, Hendy mempunyai lima program untuk mencapai target tersebut, mulai dari pembinaan atlet berjenjang dari usia dini hingga senior dan menggelar kompetisi secara rutin.

Lalu, menguatkan pentaque di klub, sekolah, dan kampus, menyediakan sarana lapangan yang layak melalui kemitraan, serta tata kelola organisasi yang rapi dan transparan.

Hendy pun turut mempersiapkan para atlet yang akan berlaga pada ajang Porprov Jawa Timur 2027. Dia menargetkan bisa meraih empat emas dalam perhelatan tersebut.

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“Target kami adalah meraih empat medali emas pada Porprov 2027, sesuai dengan target yang diberikan KONI Kota Surabaya untuk cabang olahraga petanque,” ucapnya.

Dia optimistis karena banyak bibit atlet yang memiliki potensi ketika menjalani pembinaan berkelanjutan, mengikuti berbagai kejuaraan, dan mendapat pengalaman dari senior.

FOPI Surabaya menargetkan sebanyak empat medali emas pada ajang Porprov Jatim 2027.
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TAGS   surabaya Porprov Jatim 2027 FOPI Surabaya pentaque

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