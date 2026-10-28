Tavares Minta Persebaya Jaga Mental Lawan Persijap, Kerap Kesulitan dengan Tim Papan Bawah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares ingin anak asuhnya menjaga mentalitas saat melawan Persijap Jepara. Sebab, selalu kesusahan saat bertemu tim papan bawah.

Bajul Ijo sementara bertengger di tujuh klasemen BRI Super League 2026/2027. Mereka sempat ditahan imbang 1-1 ketika melawan Garudayaksa FC yang ada di posisi 14.

Lalu, Persebaya kembali ditahan imbang 2-2 saat bermain di kandang melawan PSS Sleman, saat ini di posisi 15. Bahkan, mereka dikalahkan PSM Makassar yang menghuni klasemen 11.

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Di sisi lain, Green Force mengalahkan Madura United atau klub yang menempati posisi lima dengan skor 3-1, saat bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

“Karena itu saya katakan bahwa tiga poin yang kami dapatkan dari Madura United, nilainya sama dengan pertandingan berikutnya,” kata Tavares di Stadion GBT, Rabu (28/10).

Dengan demikian, Tavares ingin anak asuhnya menampilkan mentalitas yang sama ketika melawan Madura United, dengan saat bertemu Persijap, Jumat (30/10) mendatang.

“Mentalitas dan sikap yang ditunjukkan saat melawan Madura United harus kami tampilkan juga ketika melawan Persijap, karena saya yakin itu akan menjadi laga yang sulit,” jelasnya.

Pelatih asal Portugal itu menyebut pemainnya harus lebih fokus ketika menjamu tim papan bawah. Di sisi lain, hal tersebut secara otomatis keluar saat bertemu klub unggulan.