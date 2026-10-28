Bernardo Tavares Berpotensi Rotasi Pemain Persebaya Saat Lawan Persijap

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya berpotensi melakukan rotasi pemain saat melawan Persijap Jepara dalam laga lanjutan BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (30/10).

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan rotasi itu karena kebugaran anak asuhnya. Karena berpotensi ada pemain mengalami kelelahan hingga cedera.

“Kemungkinan kami melakukan sejumlah rotasi, karena harus menjaga kondisi fisik pemain dan ada beberapa yang belum sepenuhnya pulih dari cedera,” kata Tavares di Stadion GBT, Rabu (28/10).

Green Force baru saja melawa Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (26/10). Mereka hanya punya waktu empat istirahat sebelum bertemu Persijap.

“Ya, sekarang kami masih perlu mengecek kondisi para pemain untuk melihat berapa hari waktu pemulihan yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Pada Derby Suramadu tersebut kedua tim bermain dengan intensitas tinggi. Oleh karena itu, para pemain Bajol Ijo dikhawatirkan mengalami cedera setelah pertandingan usai.

“Kami juga memantau pemain yang baru saja kembali dari cedera, untuk mengukur seberapa besar kapasitas mereka bermain di pertandingan selanjutnya,” ujarnya.

Di sisi lain, pelatih asal Portugal tersebut menilai Persijap diuntungkan dalam waktu istirahat. Sebab, Laskar Kaliyamat terakhir bertanding melawan Java United, Sabtu (24/10) lalu.