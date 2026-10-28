Madura United Bidik Kebangkitan di Parepare Setelah Hasil Buruk di Derby Suramadu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Madura United FC langsung mengalihkan fokus ke pertandingan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027. Laskar Sape Kerrab dijadwalkan menantang PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (31/10) sore.

Madura United bergerak cepat setelah menelan kekalahan dari Persebaya Surabaya pada laga Derby Suramadu, Senin (26/10). Pelatih Madura United Jose Gomes memilih segera mempersiapkan tim untuk pertandingan berikutnya tanpa memberikan jeda pemulihan khusus.

Langkah tersebut terlihat setelah Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dan rekan-rekannya langsung kembali ke Madura seusai pertandingan. Skuad kemudian menjalani latihan pada Selasa (27/10) sore di Stadion Gelora Bangkalan.

Jose Gomes menyatakan percepatan persiapan itu menjadi bagian dari upaya tim untuk segera bangkit setelah hasil kurang memuaskan.

"Langkah cepat ini kami lakukan sebagai upaya dan wujud kesungguhan kami untuk bangkit. Kami memilih langsung mempersiapkan diri untuk laga selanjutnya," ungkap Jose Gomes dikutip dari laman ileague.id, Rabu (28/10).

Manajer Madura United Umar A Wachdin juga berharap kekalahan dalam Derby Suramadu menjadi bahan evaluasi bagi tim. Dia ingin para pemain segera memperbaiki kekurangan agar bisa kembali meraih hasil positif.

"Tentu beberapa kekurangan dalam pertandingan Derby Suramadu, kami pelajari dan kami harapkan itu bisa segera diselesaikan untuk tim ini bisa tampil lebih baik ke depan," ujar manajer asal Pamekasan tersebut.

Kekalahan pada pekan ketujuh membuat Madura United tetap mengoleksi 13 poin. Jumlah tersebut sama dengan perolehan Persib Bandung dan Bali United FC.