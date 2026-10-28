Arema FC Buktikan Efektivitas Lebih Penting daripada Penguasaan Bola

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC membuktikan bahwa dominasi penguasaan bola bukan satu-satunya faktor penentu kemenangan dalam sepak bola. Meski hanya mencatatkan 34 persen penguasaan bola, Singo Edan mampu melibas Dewa United dengan skor telak 4-0 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.

Sebaliknya, Dewa United yang menguasai 66 persen bola justru gagal mencetak gol. Tim tamu melepaskan 21 tembakan dengan akurasi 42 persen, sedangkan Arema FC mencatatkan 10 tembakan dengan akurasi 56 persen.

Statistik tersebut menunjukkan perbedaan efektivitas kedua tim dalam memanfaatkan peluang. Arema mampu mengonversi kesempatan menjadi empat gol, sementara dominasi permainan Dewa United tidak cukup untuk menghindarkan mereka dari kekalahan.

Pelatih interim Arema FC Andre Caldas mengakui timnya sempat menghadapi kesulitan pada awal pertandingan. Namun, pelatih asal Brasil itu meminta para pemain tetap tenang dan tidak kehilangan kendali ketika permainan belum berjalan sesuai rencana.

"Kami sudah punya rencana permainan, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa lawan kami adalah tim peringkat kedua di kompetisi ini," kata Andre dikutip dari laman ileague.id, Rabu (28/10).

Dia menilai Dewa United sebagai tim yang kuat dan agresif. Karena itu, Arema harus mampu melewati tekanan awal tanpa kehilangan konsentrasi, terutama dalam menjaga gawang agar tidak kebobolan.

"Dewa United sangat kuat dan juga agresif. Namun, yang terpenting adalah jika segalanya tidak berjalan lancar dalam 5–10 menit pertama, kita tidak boleh panik atau kehilangan kendali. Kami harus tetap tenang, bersabar dan yang utama, jangan sampai kebobolan. Apabila kami tidak kebobolan, situasi akan membaik. Itulah yang terjadi dalam pertandingan itu," bebernya

Kesabaran tersebut membantu Arema melewati periode awal yang sulit. Setelah mampu meredam tekanan, tuan rumah mulai menemukan celah untuk melancarkan serangan balik.