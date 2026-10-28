Persik Kediri Punya Trio Tajam, Jose Enrique Tak Anggap Dua Rekannya Rival

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri memiliki banyak pilihan di lini depan pada kompetisi BRI Super League 2026/2027. Tiga pemainnya, yakni Jose Enrique, Eduardo Barbosa, dan Ernesto Gomez, sama-sama menunjukkan ketajaman dengan mengoleksi dua gol.

Menariknya, ketiga pemain tersebut mencetak brace dalam tiga pertandingan berbeda. Jose Enrique lebih dulu memborong dua gol saat Persik Kediri meraih kemenangan di kandang Garudayaksa FC.

Setelah itu, giliran Eduardo Barbosa yang mencetak dua gol ketika Macan Putih mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya, Kediri.

Terbaru, Ernesto Gomez mengikuti jejak kedua rekannya dengan mencetak brace saat Persik Kediri menundukkan PSS Sleman 2-1 di Kediri.

Produktivitas ketiganya menjadi modal penting bagi Persik Kediri. Pelatih Marcos Reina kini memiliki sejumlah opsi untuk mengandalkan pemain di lini serang, sehingga tanggung jawab mencetak gol tidak hanya bertumpu pada Jose Enrique.

Musim lalu, penyerang asal Spanyol tersebut menjadi salah satu tumpuan utama Macan Putih. Dia bahkan mengakhiri kompetisi sebagai pencetak gol terbanyak Persik Kediri dengan koleksi 13 gol.

Meski kini memiliki rekan setim yang sama-sama produktif, Jose Enrique mengaku senang melihat Eduardo Barbosa dan Ernesto Gomez turut berkontribusi melalui gol.

"Saya senang ada teman lain bisa mencetak gol, ketika saya sulit melakukannya. Ini sebuah solusi bagus saat saya selalu dikawal pemain lawan," kata Jose Enrique.