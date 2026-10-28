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JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya Hadapi Persijap, Bernardo Minta Semangat Bonek-Bonita Tetap Terjaga

Persebaya Hadapi Persijap, Bernardo Minta Semangat Bonek-Bonita Tetap Terjaga

Rabu, 28 Oktober 2026 – 11:46 WIB
Persebaya Hadapi Persijap, Bernardo Minta Semangat Bonek-Bonita Tetap Terjaga - JPNN.com Jatim
Bernardo Tavares mengapresiasi 10.364 suporter Persebaya dan meminta Bonek-Bonita tetap mendukung pemain, termasuk saat melakukan kesalahan. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyampaikan pesan khusus kepada Bonek dan Bonita setelah timnya mengalahkan Madura United FC dengan skor 3-1 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Pelatih berlisensi UEFA Pro itu mengapresiasi dukungan 10.364 penonton yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam, meski pertandingan berlangsung di tengah hujan dan Persebaya sebelumnya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung yang datang, Bonek-Bonita, karena ini Senin malam dan hasil pertandingan terakhir tidak begitu baik dari pihak kami, jadi Bonek-Bonita yang datang hari ini,” ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Rabu (28/10).

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“Kami sangat menghargai kehadiran kalian karena di saat-saat sulit seperti inilah kalian melihat kekuatan para pendukung kami,” imbuh dia.

Menurut Tavares, dukungan suporter tidak hanya dibutuhkan ketika tim meraih kemenangan. Kehadiran dan semangat Bonek-Bonita juga penting saat para pemain menghadapi tekanan maupun melakukan kesalahan di lapangan.

Pesan tersebut disampaikan setelah Persebaya menjalani pertandingan yang tidak mudah melawan Madura United. Bajul Ijo sempat unggul lebih dahulu, tetapi Madura United mampu menyamakan kedudukan meski bermain dengan 10 pemain.

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Persebaya akhirnya memastikan kemenangan melalui gol penalti Yuran Fernandes pada menit ke-90+1 dan gol Yann Mabella pada menit ke-90+6.

Tavares pun meminta suporter tetap memberikan dukungan kepada pemain yang baru masuk sebagai pengganti, termasuk ketika pemain tersebut melakukan kesalahan pada sentuhan-sentuhan awalnya.

Bernardo Tavares mengapresiasi 10.364 suporter Persebaya dan meminta Bonek-Bonita tetap mendukung pemain, termasuk saat melakukan kesalahan.
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TAGS   Persebaya persebaya vs persijap jepara Bernardo Tavares BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 Bonek bonita

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