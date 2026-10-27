Duel Spartan Sampai Sepatu Jebol, Marcelo Djalo Soroti Kondisi Rumput JIS

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pemain Persik Kediri telah berjuang keras saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Namun, Macan Putih harus menerima kekalahan 1-2 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Persik sempat unggul lebih dahulu melalui gol Imanol Garcia pada menit ke-10. Akan tetapi, Persija berhasil membalikkan keadaan lewat gol Denis Kolinger dan Rizky Ridho pada babak kedua.

Bek Persik Kediri Marcelo Djalo menilai kondisi permukaan rumput JIS menyulitkan kedua tim untuk menampilkan permainan terbaik. Meski begitu, keadaan tersebut tidak mengurangi semangat para pemain dalam menjalani pertandingan.

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Djalo bahkan harus mengganti sepatu kanannya yang robek setelah berjuang di lapangan. Dia menyebut kondisi rumput menjadi salah satu faktor yang membuat pertandingan berjalan sulit.

“Ini game yang susah untuk kedua tim. Kami tak bisa main bagus di atas kondisi lapangan seperti itu. Kami harus adaptasi dengan permukaan lapangan yang sulit saat dipijak,” kata Marcelo dikutip dari laman ileague.id, Selasa (27/10).

Menurut bek tengah asal Spanyol tersebut, kualitas lapangan yang lebih baik akan membantu kedua tim menampilkan permainan yang lebih menarik. Kondisi rumput yang tidak nyaman, kata dia, membuat pemain kesulitan mengembangkan permainan melalui umpan-umpan pendek di atas tanah.

“Ada permukaan yang normal, ada yang dipijak tak nyaman. Sepatu saya tadi sempat robek. Salah satu penyebabnya kondisi lapangan itu. Gol yang terjadi malam ini karena kami tak bisa main dengan bola-bola datar. Solusinya kita manfaatkan tendangan set piece,” jelasnya.

Terlepas dari kekalahan tersebut, Djalo tetap mengapresiasi perjuangan rekan-rekannya. Dia menilai Persik telah menunjukkan karakter, sikap, dan mentalitas yang baik sepanjang pertandingan.