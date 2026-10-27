Yann Mabella Buktikan Ketajaman, Persaingan Lini Depan Persebaya Makin Menarik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Yann Kevin Mabella membuktikan kontribusinya bagi Persebaya Surabaya saat mengalahkan Madura United FC dengan skor 3-1 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10) malam.

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, penyerang asal Kongo tersebut mencetak gol ketiga Persebaya pada pengujung pertandingan. Gol itu memastikan kemenangan Bajul Ijo di hadapan pendukungnya, Bonek.

Sebelumnya, Miguel Pereira membuka keunggulan Persebaya pada menit ke-22. Madura United sempat menyamakan kedudukan melalui Gali Freitas pada menit ke-69, sebelum Yuran Fernandes membawa tuan rumah kembali unggul lewat titik penalti pada menit 90+1.

Performa Yann Mabella juga tercatat melalui sejumlah kontribusi di lapangan. Selain mencetak satu gol, dia membukukan satu tembakan tepat sasaran, satu tembakan meleset, serta tiga dribel sukses.

Mabella menilai Persebaya diuntungkan dengan keberadaan penyerang yang memiliki karakteristik berbeda. Menurut dia, kehadirannya bersama Alex Martins dan Ramadhan Sananta memberikan sejumlah pilihan bagi pelatih Bernardo Tavares untuk menyusun lini depan.

“Saya pikir itu bagus untuk tim untuk memiliki banyak profil. Persebaya punya saya, punya Alex, dan punya Sananta, kami bisa bermain di depan,” jelas penyerang kelahiran Paris, Prancis tersebut.

Pemain yang pernah memperkuat Terengganu FC itu juga menegaskan kesiapannya bermain di sejumlah posisi, baik sebagai penyerang tengah maupun winger. Dia menyebut penentuan posisi merupakan kewenangan pelatih dan setiap pemain harus siap menyesuaikan diri dengan kebutuhan tim.

“Saya juga bisa bermain di sisi kanan atau di sisi kiri, tetapi pilihannya tetap ada pada pelatih. Pelatih yang membuat keputusan, dia menganggap itu yang terbaik untuk tim, dan terserah pada pemain untuk beradaptasi,” ungkap pemain berusia 30 tahun itu.