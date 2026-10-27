Gali Freitas Bobol Gawang Persebaya, Manajer Madura United Puji Profesionalitasnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Winger asing Madura United FC, Paulo Domingos Gali da Costa Freitas atau Gali Freitas, mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam.

Gol pemain asal Timor Leste itu belum mampu menyelamatkan Madura United dari kekalahan. Laskar Sape Kerrab harus mengakui keunggulan Persebaya dengan skor 1-3 dalam laga bertajuk Derby Suramadu tersebut.

Meski demikian, gol itu terasa spesial karena Gali Freitas merupakan pemain Persebaya yang dipinjamkan ke Madura United untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Pemain bernomor punggung 21 tersebut langsung menjadi andalan dalam skema permainan yang diterapkan pelatih Jose Gomes. Gali juga selalu tampil dalam tujuh pekan awal kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim ini.

Sejauh ini, pemain berusia 22 tahun itu telah menyumbangkan dua gol untuk Madura United. Selain menjebol gawang Persebaya, Gali juga mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi PSIM Yogyakarta.

Manajer Madura United Umar A Wachdin mengapresiasi profesionalitas Gali Freitas. Menurut dia, kontribusi sang pemain menunjukkan kesesuaian karakter dan gaya bermainnya dengan kebutuhan tim.

"Gali memang pemain yang bagus. Sejauh ini, dia menjadi pilihan, intinya karakter dan gaya main sesuai dengan skema dan game plan Coach Gomes. Serta, golnya itu sudah cukup membuktikan profesionalitasnya. Sejatinya dari awal kami tidak ragu, tapi gol tadi serasa menjadi penegasan. Pemain ini bagus," tutur Umar dikutip dari laman ileague.id, Selasa (27/10).

Sementara itu, selama membela Persebaya Surabaya, Gali Freitas telah tampil dalam 32 pertandingan. Dari puluhan penampilan tersebut, dia membukukan enam gol dan enam assist. (mcr12/jpnn)