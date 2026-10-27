Persik Kalah 1-2 dari Persija, Marcos Reina Puji Pemainnya Bertarung seperti Singa

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Persik Kediri gagal membawa pulang poin dari kandang Persija Jakarta. Sempat unggul lebih dahulu, Macan Putih akhirnya kalah 1-2 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Imanol Garcia membawa Persik unggul pada menit ke-10 melalui sundulan yang merobek gawang Nadeo Arga Winata. Namun, Persija bangkit pada babak kedua dan membalikkan keadaan melalui dua gol dalam rentang lima menit.

Denis Kolinger menyamakan kedudukan pada menit ke-64 lewat sundulan. Lima menit kemudian, Rizky Ridho mencetak gol kedua Persija sekaligus memastikan kemenangan tuan rumah.

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Meski kalah di kandang lawan yang diperkuat pemain-pemain berkualitas dan mendapat dukungan penuh Jakmania, para pemain Persik dinilai tetap menunjukkan perlawanan sengit. Mereka tidak hanya beradu teknik, tetapi juga berani terlibat duel fisik melawan anak asuh Shin Tae-yong.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina pun mengapresiasi perjuangan para pemainnya. Dia menilai anak asuhnya telah menunjukkan semangat juang dan mentalitas pantang menyerah sepanjang pertandingan.

“Saya bangga dengan tim ini dan semua pemain yang telah bertarung seperti singa di kandang Persija. Para pemain tak hanya menunjukkan teknik dan cara bermain bagus, tetapi juga mentalitas pantang menyerah,” kata Reina dikutip dari ileague.id, Selasa (27/10).

Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, semangat para pemain terlihat hingga akhir pertandingan ketika Persik berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, dia juga menyoroti kondisi lapangan JIS yang dinilai menyulitkan kedua tim untuk mengembangkan permainan.

“Kami bermain di lapangan yang sulit. Kondisi ini tak bagus bagi kedua tim. Akibatnya pemain Persik Kediri dan Persija Jakarta tak bisa menunjukkan pola permainan terbaik malam ini,” ujarnya.