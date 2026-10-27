Persija Comeback 2-1 atas Persik, Shin Tae-yong Justru Kritik Keras Kondisi Lapangan JIS

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Sempat tertinggal lebih dahulu, Macan Kemayoran bangkit pada babak kedua dan mengamankan kemenangan 2-1 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Persija justru menghadapi situasi sulit sejak menit ke-10. Imanol Garcia membawa Persik unggul setelah memanfaatkan kelengahan tuan rumah dalam mengantisipasi sepak pojok.

Tertinggal satu gol membuat Persija berusaha meningkatkan tekanan. Arlyansyah Abdulmanan dan Alexander Jeremejeff sempat mendapatkan peluang, tetapi belum mampu mencetak gol penyeimbang hingga babak pertama berakhir.

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Memasuki babak kedua, pelatih Persija Shin Tae-yong melakukan dua pergantian pemain dengan memasukkan Rizky Ridho dan Kwon Chang-hoon untuk menggantikan Fabio Calonego serta Witan Sulaeman.

Perubahan tersebut diikuti peningkatan permainan Persija. Dalam rentang lima menit, tuan rumah berhasil mencetak dua gol untuk membalikkan keadaan.

Denis Kolinger menyamakan kedudukan pada menit ke-64 melalui sundulan setelah memanfaatkan tendangan bebas Rayhan Hannan. Bek asal Kroasia itu membaca arah bola dengan baik dan mengarahkan tandukannya ke gawang Persik.

Lima menit berselang, Persija berbalik unggul. Kolinger kembali berperan penting melalui umpan lambung yang disambut Rizky Ridho. Kapten Macan Kemayoran tersebut melepaskan sepakan kaki kanan pada menit ke-69 untuk mengubah skor menjadi 2-1.

Keunggulan itu mampu dipertahankan Persija hingga pertandingan berakhir. Shin Tae-yong pun memuji semangat juang anak asuhnya yang terus berusaha hingga mampu mengamankan tiga poin.