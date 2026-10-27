Rizky Ridho Cetak Gol Penentu, Persija Comeback 2-1 atas Persik Kediri

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta menunjukkan mentalitas kuat untuk mempertahankan kemenangan di kandang saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Kapten Macan Kemayoran Rizky Ridho mengungkapkan instruksi pelatih Shin Tae-yong di ruang ganti menjadi salah satu pemicu kebangkitan tim pada babak kedua.

Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam, Persija sempat tertinggal lebih dahulu sebelum akhirnya menang dengan skor 2-1.

Persik membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Imanol Garcia. Gol tersebut tercipta setelah pemain Persija gagal mengantisipasi situasi sepak pojok dengan baik.

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Tuan rumah berusaha mengejar ketertinggalan sepanjang babak pertama, tetapi belum mampu mencetak gol penyeimbang hingga turun minum.

Situasi berubah pada babak kedua. Persija meningkatkan tekanan dan berhasil mencetak dua gol dalam rentang lima menit.

Denis Kolinger menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-64 melalui sundulan setelah memanfaatkan tendangan bebas Rayhan Hannan.

Lima menit kemudian, giliran Rizky Ridho yang mencatatkan namanya di papan skor. Bek berusia 24 tahun itu melepaskan sepakan kaki kanan setelah menerima umpan lambung Kolinger sekaligus membawa Persija berbalik unggul 2-1.

Ridho menjelaskan keinginan mempertahankan poin penuh di hadapan Jakmania menjadi motivasi penting bagi para pemain. Instruksi Shin Tae-yong saat jeda pertandingan juga menegaskan pentingnya meningkatkan kerja keras setelah penampilan pada babak pertama belum sesuai harapan.