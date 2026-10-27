Madura United Kalah dari Persebaya, Ze Gomes Kritik Wasit dan Soroti VAR

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Madura United Ze Gomes melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan wasit setelah timnya kalah 1-3 dari Persebaya Surabaya pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10) malam.

Pelatih asal Portugal itu menilai sejumlah keputusan wasit merugikan timnya, termasuk keputusan pemberian pelanggaran dan penalti setelah peninjauan melalui video assistant referee (VAR).

“Hari ini tim wasit tampil sangat buruk. Sangat, sangat buruk. Ada hari-hari seperti ini, dan saya berharap pada pertandingan berikutnya mereka bisa tampil lebih baik,” kata Ze dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Meski kecewa terhadap kepemimpinan wasit, Ze mengakui Persebaya tampil lebih baik pada babak pertama. Namun, dia menilai Madura United mampu memperbaiki permainan selepas turun minum hingga akhirnya menyamakan kedudukan.

Menurut dia, Madura United masih memiliki peluang untuk mengembangkan permainan. Situasi menjadi lebih sulit setelah timnya kehilangan Monteiro akibat kartu merah.

Ze juga menyoroti konsistensi wasit dalam memberikan pelanggaran kepada kedua tim. Selain itu, dia mempertanyakan keputusan penalti yang diberikan kepada Persebaya setelah wasit meninjau tayangan VAR.

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“VAR ada untuk membantu wasit, tetapi wasit hari ini tidak mau dibantu,” ucapnya.

Terlepas dari kritik tersebut, Ze menegaskan tidak mempersoalkan kemenangan Persebaya. Dia tetap mengapresiasi kerja keras dan dedikasi para pemain Madura United, terutama perjuangan mereka pada babak kedua.