Persebaya Hajar Madura United, Tavares Soroti Akurasi Tembakan dan Kebugaran Pemain

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkapkan kunci kemenangan 3-1 atas Madura United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Dia menilai permainan agresif, intensitas tinggi, dan pergerakan pemain untuk menciptakan ruang menjadi modal penting Green Force meraih tiga poin.

“Yang saya sukai hari ini adalah sikap para pemain karena kami bermain agresif, intens, dan bergerak untuk menciptakan ruang, dan ini harus menjadi identitas kami,” kata Tavares saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin malam (26/10).

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Persebaya mampu menciptakan banyak peluang dan mencetak tiga gol. Meski demikian, dia menilai akurasi tembakan masih perlu ditingkatkan agar peluang yang didapat bisa dikonversi menjadi gol secara maksimal.

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Tavares juga menyoroti gol Madura United yang menurut penilaiannya berawal dari situasi transisi setelah lawan mendapatkan pelanggaran. Dia menyebut Persebaya perlu memperbaiki antisipasi ketika kehilangan penguasaan bola, termasuk mempertimbangkan pelanggaran taktis dalam situasi tertentu untuk menghentikan serangan lawan.

Selain evaluasi permainan, Tavares mengungkapkan kondisi fisik sejumlah pemain belum optimal. Bahkan, kebugaran beberapa pemain disebut hanya berada pada kisaran 50 hingga 60 persen.

Hujan dan kondisi lapangan yang berat turut memengaruhi jalannya pertandingan. Sejumlah pemain, termasuk Francisco Rivera dan Alex Martins, juga mengalami masalah fisik selama laga.

“Rivera bermain dalam kondisi cedera dan tidak 100 persen. Namun, kami membutuhkan pemain yang memiliki kualitas umpan dan kemampuan mengambil keputusan seperti dirinya. Keputusan yang tepat tetap memainkannya karena umpannya menghasilkan penalti,” ucap Tavares.

Keputusan memainkan Rivera dinilai memberi kontribusi penting dalam proses terciptanya gol kedua Persebaya. Yuran Fernandes sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-90+1 sebelum Yann Mabella memastikan kemenangan melalui gol pada menit ke-90+6.