Tiga Poin Persebaya untuk Bonek dan Bonita, Toni Firmansyah Bidik Performa Lebih Baik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kemenangan Persebaya Surabaya atas Madura United menjadi hadiah bagi Bonek dan Bonita yang terus memberikan dukungan kepada Green Force. Gelandang muda Toni Firmansyah berharap hasil positif tersebut bisa membalas kepercayaan suporter sekaligus menjadi momentum bagi tim untuk memperbaiki performa.

Persebaya menaklukkan Madura United dengan skor 3-1 pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10).

Miguel Pereira membuka keunggulan Persebaya pada menit ke-22. Setelah Madura United menyamakan kedudukan melalui gol pada menit ke-70, Green Force memastikan kemenangan lewat gol penalti Yuran Fernandes pada menit ke-90+1 dan Yann Mabella pada menit ke-90+6.

Selepas pertandingan, Toni menegaskan bahwa tiga poin tersebut dipersembahkan untuk Bonek dan Bonita. Dia juga mengakui Persebaya sempat mengalami kesulitan mendapatkan hasil maksimal dalam beberapa pertandingan sebelumnya.

“Kemenangan dan tiga poin malam ini kami persembahkan untuk Bonek dan Bonita. Kami menyadari bahwa dalam beberapa pertandingan sebelumnya, tim mengalami kesulitan dan belum mendapatkan hasil sesuai harapan,” ucap Toni dalam sesi konferensi pers.

Kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Persebaya sempat unggul lebih dulu, tetapi harus menerima kenyataan gawang mereka kebobolan pada menit ke-70. Madura United bahkan mampu menyamakan kedudukan meski bermain dengan 10 pemain.

Situasi itu membuat Persebaya harus bekerja lebih keras untuk kembali unggul. Upaya para pemain akhirnya membuahkan hasil pada masa tambahan waktu melalui gol Yuran Fernandes dan Yann Mabella.

Toni menyadari bahwa mengalahkan Madura United bukan perkara mudah. Karena itu, dia mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat berpuas diri dan tetap menjaga fokus untuk menghadapi pertandingan berikutnya.