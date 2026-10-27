Tavares Bangga, Persebaya Tunjukkan Semangat Juang hingga Menit Akhir Lawan Madura United

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares memuji agresivitas, intensitas, dan semangat juang anak asuhnya setelah mengalahkan Madura United dengan skor 3-1 pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10), Green Force harus bekerja keras untuk mengamankan tiga poin. Setelah sempat unggul lebih dulu dan kebobolan gol penyama kedudukan, Persebaya akhirnya memastikan kemenangan melalui dua gol pada masa tambahan waktu.

Miguel Pereira membuka keunggulan Persebaya pada menit ke-22. Madura United kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-70 meski bermain dengan 10 pemain.

Persebaya baru kembali memimpin melalui tendangan penalti Yuran Fernandes pada menit ke-90+1. Yann Mabella kemudian memastikan kemenangan 3-1 lewat gol pada menit ke-90+6.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Tavares menilai para pemain telah memperlihatkan karakter permainan yang ingin dibangunnya di Persebaya. Dia menyoroti keberanian pemain untuk tampil agresif, menjaga intensitas, dan terus bergerak demi menciptakan ruang.

“Saya sangat menyukai sikap dan karakter yang ditunjukkan para pemain malam ini. Mereka bermain agresif, memiliki intensitas tinggi, dan terus bergerak untuk menciptakan ruang. Inilah karakter yang ingin kami bangun sebagai identitas Persebaya,” ujar Tavares dikutip dari laman resmi klub, Selasa (27/10).

Meski meraih kemenangan, pelatih asal Portugal itu mengakui pertandingan tidak berjalan mudah. Setelah Madura United menyamakan kedudukan, Persebaya sempat kesulitan mengembangkan permainan dan beberapa kali gagal menjalankan umpan sesuai rencana.

Madura United memberikan perlawanan melalui permainan langsung dengan memanfaatkan keunggulan postur pemain di lini depan. Situasi tersebut membuat Persebaya harus menyesuaikan strategi untuk meredam ancaman lawan.