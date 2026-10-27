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Respons Tavares Setelah Persebaya Kebobolan dari Madura United dengan Kondisi 10 Pemain

Selasa, 27 Oktober 2026 – 11:36 WIB
Respons Tavares Setelah Persebaya Kebobolan dari Madura United dengan Kondisi 10 Pemain - JPNN.com Jatim
Laga Persebaya melawan Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin (26/10) malam. Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Bernardo Tavares buka suara setelah timnya kebobolan gol dari Madura United yang bermain sepuluh orang di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (26/10) malam.

Gol Madura United tercipta setelah serangan balik cepat yang membuat pemain Persebaya melakukan pelanggaran. Tendangan bebas Gali Freitas gagal diantisipasi M Reza.

“Mereka mencetak gol melalui transisi, dan mungkin kalian tidak tahu, tetapi banyak pemain yang tampil hari ini tidak dalam kondisi 100 persen,” kata Tavares di Stadion GBT.

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Tavares mengatakan beberapa pemainnya tidak dalam kondisi optimal dalam pertandingan tersebut. Dia memaklumi mereka tidak bisa mengantisipasi serangan cepat itu.

“Cuaca hujan membuat kondisi lapangan menjadi lebih berat untuk otot-otot pemain. Kami sudah tahu mereka juga akan menempatkan pemain bertubuh tinggi di lini depan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Tavares memutuskan untuk memasukkan Risto Mitrevski dan Sadida Nugraha untuk melakukan penyegaran, serta memberikan waktu istirahat bagi pemain lain.

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“Kami memberi waktu istirahat untuk Toni (Firmasyah) dan yang lainnya karena mereka telah bekerja sangat luar biasa, baik saat sedang menguasai bola maupun saat tanpa bola,” ucapnya.

Pelatih asal Portugal tersebut berharap Bajul Ijo bisa bermain lepas pada pertandingan berikutnya. Sebab, mereka membutuhkan poin untuk bisa naik ke papan atas klasemen.

“Kami akan memperebutkan poin yang sama pentingnya, tidak peduli apakah lawannya Madura atau Persijap kami harus kembali menunjukkan mentalitas dan sikap seperti ini,” tuturnya.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares merespons terkait timnya kebobolan dari Madura United yang bermain 10 orang
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TAGS   Persebaya madura united Stadion GBT BRI Super League

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