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JPNN.com Jatim Olahraga Kalah 1-3 dari Persebaya, Pelatih Madura United Kecewa Keputusan Wasit

Kalah 1-3 dari Persebaya, Pelatih Madura United Kecewa Keputusan Wasit

Selasa, 27 Oktober 2026 – 09:34 WIB
Kalah 1-3 dari Persebaya, Pelatih Madura United Kecewa Keputusan Wasit - JPNN.com Jatim
Pelatih Madura United Ze Gomes saat konferensi pers setelah laga melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Sudabaya, Senin (26/10). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Madura United Ze Gomes kecewa dengan keputusan wasit, setelah timnya dikalahkan Persebaya dalam laga BRI Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (26/10).

Ze Gomes mengakui Laskar Karapan Sapi bermain buruk pada babak pertama. Akhirnya, Persebaya bisa memanfaatkan peluang menjadi gol melalui kaki Miguel Pereira.

“Setelah itu kami membalikkan pada babak kedua. Kami mulai main seperti yang saya minta di ruang ganti, kami bisa dapat satu-satu peluang,” kata Ze Gomes saat konferensi pers setelah laga.

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Pelatih asal Portugal itu menyebut anak asuhnya mengalami kesulitan setelah Paulo Sitanggang menerima kartu merah pada menit 65, karena melakukan tekel keras ke Catur Pamungkas.

“Kami memang kecewa dengan beberapa keputusannya wasit, karena kami sudah mengecek juga beberapa keputusan pelanggaran yang dia ambil, tetapi kami tidak setuju,” ujarnya.

Ze Gomes juga menyoroti penalti yang diberikan oleh wasit Eko Saputra pada menit 86. Menurutnya, tekel yang dilakukan Pedro Monteiro kepada Miguel Pereira bukan pelanggaran.

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“Pelanggaran itu sudah di-VAR, memang bukan penalti, tetapi walaupun dia lihat sendiri di monitor tetap dikasih, keputusan terakhirnya dia tetap memberi penalti,” jelasnya.

Meski demikian, Ze Gomes tak menyalahkan Persebaya yang diuntungkan dalam pertandingan itu. Dia juga berterima kasih kepada pemainnya karena sudah bekerja keras.

Pelatih Madura United kecewa dengan keputusan wasit setelah kalah dari Persebaya Surabaya.
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TAGS   Persebaya madura united Stadion GBT BRI Super League ze gomes

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