Persebaya Menang Lawan Madura United, Tavares Puji Mental Anak Asuhnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bernardo Tavares memuji anak asuhnya, setelah Persebaya menang lawan Madura United dalam laga BRI Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (26/10).

Persebaya Surabaya baru kali ini mencetak sebanyak tiga gol hingga berakhir dengan kemenangan, sepanjang berlangsungnya kompetisi BRI Super League musim 2026/2027.

“Hari ini kami mencetak tiga gol dari banyak peluang, terkadang akurasi tembakan memang kurang baik,” kata Tavares saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT.

Tavares mengaku tidak mempermasalahkan jumlah peluang yang gagal menjadi gol. Menurutnya, hal tersebut semakin membuka kesempatan untuk meraih kemenangan.

“Saya sangat menyukai mentalitas para pemain, tampil begitu agresif, intens, dan terus bergerak menciptakan untuk ruang, ini yang harus menjadi identitas tim kami,” jelasnya.

Pelatih asal Portugal itu juga melihat pemainnya sempat beberapa kali salah umpan setelah hujan turun. Sebab, membuat kondisi lapangan menjadi tergenang air.

Di sisi lain, Tavares mengomentari satu gol yang dicetak Madura United dalam laga itu. Dia melihat anak asuhnya seharusnya bisa melakukan pelanggaran lebih jauh dari kotak penalti.

“Gol itu terjadi dari skema transisi, seharusnya kami melakukan pelanggaran taktis di dekat bangku cadangan, karena seperti itu sering dilakukan lawan terhadap kami,” ujarnya.