Hujan Deras, Persebaya Tampil Maksimal Hajar Madura United 3-1 di Stadion GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya menundukkan Madura United dengan hasil akhir 3-1 dalam lanjutan kompetisi BRI Super League 2026/27, yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (26/10).

Tim Bajul Ijo membuka pertandingan dengan langsung tampil menyerang. Namun, umpan Francisco Rivera dari sisi kiri masih belum bisa dimanfaatkan Alex Martins.

Di sisi lain, Madura United juga tak ingin kalah dalam pertandingan tersebut. Dimitar Mitkov hampir memanfaatkan kesalahan Yuran Fernandes namun berakhir pelanggaran.

Hujan deras secara tiba-tiba mengguyur ketika waktu memasuki pertengahan babak pertama. Pola permainan kedua tim pun ikut berubah karena laju pemain terhalang licinnya lapangan.

Alhasil, Hugo Gomes sempat terpeleset ketika sudah membawa bola di kotak penalti Persebaya. Serangan itu dibalas tendangan Francisco Rivera namun juga belum berbuah gol.

Gol Persebaya tercipta, bermula ketika Miguel Pereira menggiring bola dari sayap kiri menuju ke tengah, kemudian langsung menendang menggunakan kaki kanannya pada menit 22.

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Madura United ingin membalas ketertinggalan itu melalui Gali Freitas, tetapi tidak ada rekan yang menyambut umpannya. Hasil 1-0 pun bertahan hingga babak pertama usai.

Babak kedua, Laskar Karapan Sapi bermain lebih menyerang setelah wasit meniupkan dimulainya pertandingan. Mereka membuka peluang melalui tendangan Lulinha dari luar kotak penalti.