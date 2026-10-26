Derby Suramadu: Persebaya Tekan Madura United, Babak Pertama Berakhir 1-0

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas Madura United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10).

Gol Miguel Pereira pada menit ke-22 menjadi pembeda dalam pertandingan bertajuk Derby Suramadu tersebut. Green Force tampil agresif sejak awal dan beberapa kali mengancam pertahanan tim tamu.

Persebaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit kick-off dibunyikan. Pada menit ketiga, Francisco Rivera mengirimkan umpan cut back ke area berbahaya. Namun, bola belum mampu dimaksimalkan oleh pemain Persebaya.

Baca Juga: Susunan Pemain Persebaya VS Madura United Laga BRI Super League di Stadion GBT Surabaya

Rivera kembali mendapatkan peluang pada menit ketujuh melalui sepakan first time. Sayangnya, bola masih melambung di atas mistar gawang Madura United.

Tim tamu juga berusaha memberikan perlawanan. Pada menit ke-11, Jefferson melakukan aksi penting untuk menghalau serangan berbahaya Madura United dan menjaga pertahanan Green Force tetap aman.

Persebaya kembali menekan pada menit ke-14. Alex Martins melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi bola membentur pemain lawan.

Empat menit berselang, umpan silang Catur Pamungkas juga belum menghasilkan peluang matang setelah berhasil dihalau barisan pertahanan Madura United.

Tekanan Persebaya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-22. Miguel Pereira melepaskan tendangan placing yang berhasil menjebol gawang tim tamu. Gol tersebut membawa Persebaya unggul 1-0.