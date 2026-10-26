Susunan Pemain Persebaya VS Madura United Laga BRI Super League di Stadion GBT Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya dijadwalkan akan melawan Madura United pada pertandingan lanjutan kompetisi BRI Super League, yang digelar di Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (26/10).

Green Force membawakan formasi 4-3-3 dalam laga melawan Madura United tersebut. Pelatih Bernardo Tavares menurunkan Alex Martins, Miguel Perira, dan Saddil Ramdani di lini serang.

Lalu, posisi tengah Persebaya diisi oleh trio Francisco Rivera, Toni Firmansyah, dan Gledson Paxiao. Lini belakangnya, ada Yuran Fernandes, Walber Mota, Jefferson Silva, serta Arief Catur.

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Tavares tampak mengganti kiper yang biasanya diisi oleh Ernando Ari, menjadi M. Reza.

“Madura United bisa memanfaatkan transisi menyerang, mereka juga mampu memainkan sepak bola berbasis penguasaan bola,” kata Tavares dalam rilisan persnya.

Pelatih asal Portugal tersebut ingin memperbaiki kesalahan seperti yang dilakukan saat melawan PSM Makassar. Dia ingin anak asuhnya bisa menampilkan permainan terbaiknya.

“Jika ingin kembali meraih kemenangan, kami harus bermain bagus, memiliki sikap yang tepat, tetap fokus, dan tampil agresif. Kami juga harus menjaga intensitas permainan,” ujarnya.

Sementara itu, Madura United yang bertindak sebagai tamu juga menggunakan formasi 4-3-3, dalam pertandingan tersebut.