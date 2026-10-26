Marcos Reina Andalkan Chemistry Persik Kediri untuk Redam Persija Jakarta

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina optimistis timnya mampu memberikan perlawanan saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Kekompakan dan hubungan harmonis antarpemain menjadi modal penting Macan Putih untuk menghadapi Macan Kemayoran.

Persik akan bertandang ke Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam. Marcos Reina menilai hubungan baik yang terjalin di dalam maupun luar lapangan membuat para pemain memiliki tujuan yang sama untuk membawa klub meraih prestasi.

"Saya bangga dengan tim ini. Hubungan kami sangat baik di luar dan dalam lapangan. Kami seperti keluarga besar yang punya tujuan sama untuk memberi prestasi kepada klub dan publik Kediri," kata Reina dikutip dari laman ileague.id.

Menurut pelatih asal Spanyol itu, kedekatan antarpemain turut membantu mereka memahami karakter serta gaya bermain rekan setim. Kondisi tersebut dinilai membuat permainan Persik semakin berkembang dan solid.

"Dengan jalinan hati itu, para pemain makin paham karakter dan cara bermain rekan setimnya. Ini membuat permainan kami terus berkembang dan makin kompak," ungkapnya.

Selain kekompakan, Marcos Reina juga mengapresiasi kemampuan anak asuhnya dalam menyerap dan menerapkan instruksi taktik. Dia menyebut Persik memiliki karakter permainan tersendiri yang tetap memberi ruang bagi pemain untuk berkreasi sesuai strategi tim.

"Kami punya style permainan khas. Pemain juga bebas berkreasi yang tak lepas dari taktik yang kami sepakati. Ini menjadikan permainan Persik Kediri lebih cair. Mereka mampu melakukan semua taktik dengan baik," ujarnya.

Menghadapi Persija yang dinilainya sebagai salah satu kandidat juara musim ini, Marcos Reina meminta para pemain mengerahkan kemampuan terbaik. Dia ingin Persik tampil maksimal dan menjalankan rencana permainan dengan baik sepanjang pertandingan.