Gali Freitas Bakal Hadapi Mantan Klub, Bernardo Tavares Ungkap Hal Mengejutkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mewaspadai potensi ancaman Gali Freitas menjelang duel kontra Madura United FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Winger asal Timor Leste itu kini memperkuat Madura United dengan status pinjaman dari Persebaya.

Kedua tim akan bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam. Pertandingan tersebut menjadi momen tersendiri bagi Gali yang pernah bekerja di bawah arahan Tavares sebelum dipinjamkan ke klub berjuluk Laskar Sape Kerrab.

Tavares mengungkapkan bahwa dirinya pernah memberikan kepercayaan kepada Gali ketika sang pelatih mulai menangani Persebaya. Menurut dia, performa Gali saat itu kemudian menunjukkan perkembangan yang positif.

"Gali adalah pemain yang saat saya tiba di bulan Januari belum menunjukkan performa yang baik. Saya menaruh kepercayaan padanya dan dia pun mulai tampil impresif," kata Tavares dikutip dari laman ileague.id.

Namun, Tavares menyebut kepergian Gali dari Persebaya bukan disebabkan performanya di lapangan, melainkan persoalan perilaku di luar lapangan.

"Dia akhirnya meninggalkan klub bukan karena performanya di lapangan. Melainkan karena perilakunya di luar lapangan," ucapnya.

Pelatih asal Portugal itu juga mempertanyakan keputusan meminjamkan pemain yang kemudian harus dihadapi sebagai lawan.

"Saya tidak habis pikir bagaimana mungkin kita meminjamkan seorang pemain ke klub lain. Lalu pemain tersebut justru bisa bermain melawan kita meskipun itu bukan tanggung jawab saya," kata dia.