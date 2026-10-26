Jelang Derby Suramadu, Achsanul Punya Pesan Khusus untuk Bonek & Suporter Madura United

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden Madura United FC Achsanul Qosasi menegaskan komitmennya menjaga kerukunan suporter Laskar Sape Kerrab dan Bonek Mania menjelang laga Derby Suramadu. Dia meminta kedua kelompok suporter tetap menjaga persaudaraan dan tidak terprovokasi konten pemecah belah di media sosial.

Madura United akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam.

Menurut Achsanul, hubungan suporter kedua klub memiliki ikatan historis. Dia menyebut suporter Madura United sebagai 'adik' dari pendukung Persebaya karena klub berjuluk Bajul Ijo itu berdiri lebih dahulu. Selain itu, banyak warga Madura yang turut mendukung Persebaya.

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Achsanul juga mengungkapkan kedekatan pribadinya dengan klub kebanggaan Bonek Mania tersebut. Dia mengaku telah mendukung Persebaya sejak muda.

“Saya akan menjadi garda terdepan untuk menjamin kerukunan Madura United dan Persebaya Surabaya, karena kami adik yang selalu dihargai. Suporter Persebaya juga banyak dari Madura, termasuk saya,” jelas Achsanul dikutip dari laman ileague.id, Senin (26/10).

Dia berharap pertandingan yang mempertemukan dua klub asal Jawa Timur itu tidak merusak hubungan baik yang selama ini terjalin di antara para pendukung.

Achsanul secara khusus mengingatkan suporter Madura United dan Bonek Mania agar tidak mudah terpengaruh provokasi di media sosial. Menurut dia, persaudaraan kedua kelompok suporter harus tetap dijaga, terlepas dari persaingan di lapangan.

“Laga ini jangan sampai terpengaruh provokasi medsos. Persaudaraan telah tercermin dalam jembatan silaturahmi, Suramadu,” pungkasnya.