Dewa United Dibantai Arema FC 0-4, Noah Sadaoui Sebut Kekalahan Jadi Alarm

jatim.jpnn.com, MALANG - Kekalahan perdana Dewa United Banten FC di BRI Super League 2026/2027 menjadi pukulan bagi skuad berjuluk Banten Warriors. Bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10), Dewa United takluk 0-4 dari Arema FC.

Winger Dewa United Noah Sadaoui mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Pemain asal Maroko itu menilai kekalahan telak tersebut menjadi pukulan bagi tim yang sebelumnya datang dengan kepercayaan diri tinggi.

"Seperti yang disampaikan pelatih, skor akhir sudah menjelaskan segalanya. Tentu kami sangat-sangat kecewa dengan hasil ini, karena kami tahu betul kapasitas dan potensi yang dimiliki tim ini," ujar Noah Sadaoui seusai pertandingan.

Dalam laga tersebut, gawang Dewa United dibobol Careca pada menit ke-30 dan 52. Arema FC kemudian menambah keunggulan melalui Oluwasegun Samuel Otusanya pada menit ke-65 serta Julian Guevara pada menit ke-90+4.

Hasil itu sekaligus memutus rekor tak terkalahkan Dewa United pada awal musim ini. Meski sempat mengontrol permainan pada awal pertandingan, tim asuhan Osmar Loss gagal membendung efektivitas serangan tuan rumah.

Noah tidak ingin timnya larut dalam kekecewaan. Dia justru memandang kekalahan tersebut sebagai peringatan agar seluruh pemain tidak cepat puas dan tetap fokus memperbaiki performa.

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"Kadang-kadang pertandingan seperti ini memang perlu terjadi. Ini menjadi alarm dan peringatan bagi kami untuk tetap berada di jalur yang benar. Hal ini memaksa kami untuk mengevaluasi diri," tegasnya.

Pemain yang beroperasi di sektor sayap itu menegaskan, Dewa United kini harus segera mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya. Evaluasi dan kerja keras dalam latihan menjadi langkah penting untuk memperbaiki kekurangan tim.