Rekor Tak Terkalahkan Dewa United Patah, Osmar Loss Akui Tim Kurang Efisien

jatim.jpnn.com, MALANG - Rekor tak terkalahkan Dewa United Banten FC akhirnya terhenti pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10), Dewa United takluk 0-4 dari Arema FC.

Empat gol kemenangan Arema FC dicetak Careca melalui brace pada menit ke-30 dan 52, Oluwasegun Samuel Otusanya pada menit ke-65, serta Julian Guevara pada menit ke-90+4.

Kekalahan tersebut membuat Dewa United tertahan di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 14 poin.

Pelatih Dewa United Osmar Loss tidak menutupi kekecewaannya setelah timnya kalah dengan skor telak. Dia mengucapkan selamat kepada Arema FC yang dinilainya mampu memanfaatkan peluang secara efektif.

"Selamat untuk Arema atas kemenangan ini. Mengenai skor 4-0, tidak banyak yang perlu dikatakan karena hasil pertandingan sudah menjelaskan semuanya," ujar Osmar Loss dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Brasil itu menilai Dewa United sebenarnya mengawali pertandingan sesuai rencana. Tim berjuluk Banten Warriors tersebut bahkan sempat mengontrol permainan pada awal babak pertama.

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Namun, efektivitas menjadi pembeda kedua tim. Dewa United gagal memaksimalkan permainan, sementara Arema FC mampu mengonversi peluang menjadi gol.

"Kami memiliki rencana yang baik dan sempat mengontrol permainan hingga gol pertama terjadi. Namun, sepak bola adalah tentang efisiensi. Kami kurang efisien di babak pertama, dan gol kedua lawan membuat situasi menjadi sangat sulit bagi kami," jelasnya.