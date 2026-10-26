Arema FC Bantai Dewa United, Andre Caldas Ingatkan Pemain Tak Cepat Puas

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih interim Arema FC Andre Caldas mengungkap kunci kemenangan telak 4-0 atas Dewa United pada lanjutan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (25/10).

Menurut dia, hasil positif tersebut tidak lepas dari penerapan taktik yang berjalan maksimal serta kerja sama para pemain di lapangan.

Andre mengatakan strategi pertandingan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan tim dan pola permainan lawan. Arema FC juga menyiapkan alternatif taktik untuk mengantisipasi situasi ketika rencana awal tidak berjalan sesuai harapan.

"Hari ini pertandingan yang sangat bagus dan tentu saja kami memiliki strategi untuk bermain dan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan sejak awal," kata Andre dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Dia menegaskan strategi yang telah disiapkan tidak akan berjalan efektif tanpa pemahaman dan pelaksanaan yang baik dari para pemain. Dalam pertandingan melawan Dewa United, dia menilai para pemain Arema mampu menjalankan instruksi dengan konsisten.

Selain disiplin menerapkan taktik, Arkhan Fikri dan kawan-kawan juga dinilai menunjukkan semangat untuk meraih kemenangan serta bermain sebagai satu kesatuan tim.

Andre menekankan bahwa setiap pemain harus memberikan kontribusi maksimal, terlepas dari berapa lama mereka mendapat kesempatan bermain.

"Saya juga mengatakan kepada mereka bahwa setiap pemain akan mendapatkan kesempatan, jika bermain selama lima menit tetap harus memberikan yang terbaik dan begitu pula ketika dia bermain 20 menit maupun 90 menit tetap memberikan yang terbaik," ujarnya.