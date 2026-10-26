Dewa United Kalah 0-4 dari Arema FC, Osmar Loss Ungkap Masalah Utama Tim

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Dewa United Osmar Loss menyiapkan evaluasi menyeluruh setelah timnya kalah telak 0-4 dari Arema FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu.

Osmar menilai permainan Dewa United belum berjalan maksimal, terutama dalam memanfaatkan peluang di area pertahanan lawan. Perbaikan tersebut menjadi fokus tim sebelum menghadapi Persija Jakarta pada Sabtu (31/10).

"Kami sudah mengetahui di mana masalah kami dan fokus melakukan perbaikan dalam beberapa hari ke depan untuk pertandingan berikutnya," kata Osmar dalam konferensi pers setelah pertandingan di Stadion Kanjuruhan.

Pelatih asal Brasil itu menyebut Dewa United sebenarnya mampu memberikan perlawanan. Namun, sejumlah aspek permainan belum berjalan sesuai rencana sehingga tim gagal mendapatkan hasil positif.

"Ada beberapa koreksi terhadap cara bermain kami, khususnya tentang bagaimana kami yang kurang efisien," ujarnya.

Menurut Osmar, efektivitas dalam memaksimalkan peluang menjadi salah satu aspek penting yang harus segera dibenahi. Dalam pertandingan sepak bola, kemampuan mengonversi kesempatan menjadi gol sangat berpengaruh terhadap hasil akhir.

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"Sebetulnya ada banyak ruang (kesempatan memenangkan pertandingan) jika kami bisa unggul terlebih dahulu," tutur dia.

Osmar mengakui Arema FC tampil lebih baik dan mampu memanfaatkan peluang secara lebih efektif. Kondisi tersebut membuat tuan rumah berhasil mengamankan kemenangan dengan skor telak.