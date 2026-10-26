Persik Waspadai Alexander Jeremejeff dan Dua Sayap Persija, Ini Strategi Imanol Garcia

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Gelandang Persik Kediri Imanol Garcia bertekad bekerja ekstra saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Pemain asal Spanyol itu siap menjadi penghalang di lini tengah untuk meredam aliran serangan Macan Kemayoran di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Imanol menyadari Persija memiliki kekuatan serangan yang harus diantisipasi. Karena itu, dia bersama rekan-rekannya di sektor tengah akan berusaha memutus alur permainan tuan rumah agar tidak mudah menembus pertahanan Macan Putih.

Menurut dia, pelatih Persik Marcos Reina telah memberikan bekal taktik untuk menghadapi karakter permainan Persija, termasuk membaca pola serangan lawan.

“Coach Marcos Reina sudah memberi kami bekal untuk menghadapi Persija Jakarta. Bagaimana kami bermain dan membaca gaya lawan. Saya dan teman-teman di sektor tengah akan berusaha maksimal menjaga daerah kami,” kata Imanol dikutip dari laman ileague.id.

Selain mengantisipasi pergerakan pemain tengah, Imanol juga menyoroti ancaman penyerang Persija, Alexander Jeremejeff. Dia menilai penyerang tersebut memiliki kualitas dan kemampuan mencetak gol yang patut diwaspadai.

Imanol berharap Persik bisa menguasai lini tengah sehingga aliran bola menuju Jeremejeff dapat dibatasi. Dengan begitu, penyerang Persija tersebut diharapkan tidak leluasa mendapatkan peluang berbahaya.

“Saya tahu Alexander Jeremejeff pemain bagus dan berbahaya. Dia topskorer sementara. Kalau kami menguasai lini tengah, saya kira dia akan jarang dapat bola enak untuk bikin gol,” ujarnya.

Tak hanya lini tengah dan penyerang, Persik juga memberi perhatian terhadap pergerakan pemain sayap Persija. Imanol menilai sektor kanan dan kiri tuan rumah berpotensi menjadi sumber ancaman, terutama melalui umpan silang ke kotak penalti.