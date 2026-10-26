Persik Kediri Tak Gentar ke Markas Persija, Marcos Reina Ungkap Ancaman Terbesar

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Persik Kediri tak gentar menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Pelatih Marcos Reina memastikan kondisi pemainnya cukup baik dan siap menghadapi tantangan tuan rumah di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Persija memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara. Macan Kemayoran juga diperkuat pemain berkualitas dengan kemampuan yang merata di sejumlah lini.

Meski menyadari kekuatan lawan, Reina menegaskan Persik tetap memiliki modal untuk memberikan perlawanan. Pelatih asal Spanyol itu menyebut para pemainnya berada dalam kondisi fit menjelang pertandingan.

“Persija Jakarta tim yang kuat di semua lini. Kualitas individu mereka juga bagus, tetapi saya tegaskan pemain Persik Kediri dalam kondisi fit untuk pertandingan besok,” kata Reina dikutip dari laman ileague.id, Senin (26/10).

Jadwal pertandingan yang berdekatan juga menjadi perhatian Persik. Namun, Reina memastikan timnya telah menjalani pemulihan kebugaran untuk menghadapi laga tandang tersebut.

Dia mengakui waktu persiapan Persik relatif terbatas. Kendati demikian, tim berjuluk Macan Putih itu akan tetap berpegang pada gaya permainan yang selama ini diterapkan.

“Kami menjalani beberapa pertandingan dalam jarak berdekatan, tetapi kami sudah lakukan recovery baik. Persiapan menghadapi Persija Jakarta juga sangat minim. Namun kami akan main dengan style yang selama ini sudah berjalan baik,” ujarnya.

Dalam menyusun strategi, Reina tidak ingin para pemain hanya berfokus pada satu sosok di kubu lawan. Menurut dia, kekuatan Persija justru terletak pada permainan kolektif yang mampu membuat mereka berbahaya dari berbagai situasi.