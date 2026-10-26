Hadapi Derby Suramadu, Alex Martins Ingin Persebaya Kembali ke Jalur Kemenangan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyerang Persebaya Surabaya Alex Martins menegaskan timnya harus segera bangkit setelah menelan kekalahan perdana musim ini. Dia membidik tiga poin saat Green Force menjamu Madura United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10) malam WIB.

Persebaya bertekad memanfaatkan laga kandang tersebut untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus membayar kekecewaan setelah takluk 0-1 dari PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya.

Namun, Alex menyadari misi itu tidak akan mudah. Madura United memiliki kualitas yang harus diwaspadai. Karena itu, dia meminta rekan-rekannya menjaga disiplin dan konsentrasi sepanjang pertandingan.

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“Pertandingan besok tidak akan mudah. Target kami adalah mendapatkan tiga poin. Karena itu, kami harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi selama 90 menit. Jika ingin mengakhiri pertandingan dengan kemenangan, kami tidak boleh kehilangan fokus,” ujar Alex dalam konferensi pers, Minggu (25/10).

Menurut penyerang asal Brasil tersebut, konsentrasi hingga peluit akhir menjadi salah satu faktor penting untuk meraih kemenangan. Persebaya harus mampu menjalankan instruksi pelatih, menjaga keseimbangan permainan, dan memaksimalkan peluang yang tercipta.

Kegagalan meraih poin saat bertandang ke Parepare menjadi bahan evaluasi bagi Green Force. Alex berharap timnya bisa tampil lebih efektif ketika menghadapi Madura United sehingga kerja keras para pemain berbuah hasil maksimal.

Di sisi lain, Alex mengakui Persebaya masih dalam proses membangun kekompakan. Kehadiran sejumlah pemain baru membuat tim membutuhkan waktu untuk menyatukan pemahaman, menemukan ritme permainan, dan menjalankan strategi pelatih secara konsisten.

Meski begitu, dia menilai perkembangan tim harus terus dijaga dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Sesi latihan dan kesempatan bermain menjadi bagian penting untuk memperkuat kerja sama antarpemain.