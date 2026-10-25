Persela Lamongan Gagal Menang di Surajaya, Gol Injury Time De Red FC Bikin Kecewa

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan gagal mengamankan tiga poin saat menjamu De Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship. Sempat dua kali unggul, Laskar Joko Tingkir harus puas bermain imbang 2-2 di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (25/10).

Persela membuka keunggulan melalui Juninho Cabral pada menit ke-12. Namun, De Red FC mampu menyamakan kedudukan lewat Fellipe Cabral Veloso Santos pada menit ke-55.

Tuan rumah kembali memimpin tujuh menit kemudian. Caique Silvio Souza da Silva mencetak gol pada menit ke-62 untuk membawa Persela unggul 2-1.

Kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya buyar pada masa tambahan waktu babak kedua. Keven Moraes mencetak gol penyeimbang bagi De Red FC sekaligus memastikan kedua tim berbagi poin.

Hasil tersebut mengecewakan pelatih Persela Bima Sakti, terutama karena timnya kembali gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.

“Sebagai pelatih saya bertanggung jawab atas hasil ini. Memang tidak mudah mengangkat performa tim dalam situasi yang grafiknya lagi menurun,” kata Bima dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Bima menegaskan Persela harus segera berbenah untuk menghadapi pertandingan berikutnya melawan Persipura pada laga terakhir putaran pertama. Evaluasi akan dilakukan untuk memperbaiki kekurangan tim dan mengembalikan performa pemain.

“Life must go on. Kami harus segera bangkit,” ujarnya.