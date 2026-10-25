Arema FC Hajar Dewa United 4-0, Careca Borong Dua Gol di Kanjuruhan

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC tampil impresif saat menjamu Dewa United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu, Singo Edan menang telak empat gol tanpa balas.

Careca menjadi bintang kemenangan Arema FC setelah mencetak dua gol alias brace. Dua gol lainnya disumbangkan Samuel Otusanya dan Julian Guevara untuk memastikan tuan rumah mengamankan tiga poin.

Kedua tim memulai pertandingan dengan permainan terbuka. Meski demikian, soliditas lini pertahanan masing-masing tim membuat sejumlah ancaman pada awal laga belum menghasilkan gol.

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Memasuki pertengahan babak pertama, Arema FC mulai meningkatkan tekanan. Para pemain Singo Edan menerapkan pressing ketat terhadap pemain Dewa United yang menguasai bola.

Strategi tersebut membuat tim tamu kesulitan mengembangkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Arema FC kemudian memecah kebuntuan pada menit ke-29.

Careca mencatatkan namanya di papan skor melalui sepakan placing setelah memaksimalkan umpan Gabriel Silva. Gol tersebut membawa Arema FC unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.

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Memasuki babak kedua, Arema FC semakin agresif. Tuan rumah terus menekan dan menciptakan sejumlah peluang untuk memperlebar keunggulan.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-52. Careca kembali menjebol gawang Dewa United melalui sundulan. Meski sempat ditepis kiper Sonny Stevens, bola tetap masuk ke gawang dan mengubah skor menjadi 2-0.