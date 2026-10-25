Angga Saputra Bidik Clean Sheet saat Madura United Tantang Persebaya di GBT

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Kiper Madura United FC Angga Saputra membidik clean sheet saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Penjaga gawang berusia 33 tahun itu ingin membantu Laskar Sape Kerrab membawa pulang poin dari Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10) malam.

Angga mengaku persiapan Madura United berjalan sangat baik menjelang Derby Suramadu. Pelatih Jose Gomes bersama jajaran stafnya juga telah menyiapkan evaluasi dan sejumlah pemain Persebaya yang perlu mendapat perhatian khusus.

“Persiapan tim sangat baik. Bahkan, pemain Persebaya yang akan diwaspadai akan segera disampaikan sama coach,” ujar Angga dalam konferensi pers, Minggu (25/10).

Kepercayaan diri Angga meningkat setelah tampil gemilang ketika Madura United mengalahkan Persib Bandung dengan skor 1-0. Kemenangan atas juara bertahan BRI Super League tersebut menjadi tambahan motivasi bagi kiper bernomor punggung 1 itu.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam, Angga melakukan sejumlah penyelamatan penting. Dia juga mencatatkan clean sheet keduanya pada musim ini.

Catatan tersebut ingin kembali ditorehkan saat menghadapi Persebaya. Namun, Angga menyadari Bajul Ijo merupakan lawan yang memiliki kualitas sehingga Madura United harus tetap menjaga fokus sepanjang pertandingan.

Bagi Angga, menjaga gawang tetap aman bukan sekadar pencapaian pribadi. Clean sheet juga menjadi salah satu upaya untuk membantu Madura United mengamankan poin dalam lawatan ke Surabaya.

“Ini menjadi tambahan motivasi. Harapan kami, lawan Persebaya, tim yang juga kuat, kami bisa kembali clean sheet. Untuk apa? Untuk Madura United bisa memastikan bawa pulang poin,” tambah mantan kiper Borneo FC Samarinda tersebut. (mcr12/jpnn)