Madura United Tak Gentar ke GBT, Jose Gomes Ungkap Target saat Hadapi Persebaya

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United bertekad membawa pulang poin saat menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derby Suramadu pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Pelatih Jose Gomes menegaskan timnya tidak gentar meski harus bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10) malam.

Laskar Sape Kerrab datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas Persib Bandung dan bermain imbang 3-3 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC dalam dua pertandingan terakhir.

Meski demikian, Gomes menilai pertandingan melawan Persebaya tidak akan berjalan mudah. Selain memiliki materi pemain dan jajaran pelatih yang berkualitas, Bajul Ijo juga diperkirakan tampil dengan motivasi tinggi untuk bangkit.

Persebaya baru saja menelan kekalahan 0-1 dari PSM Makassar. Sebelumnya, tim kebanggaan Bonek Mania itu bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman di kandang sendiri.

“Pertandingan besok laga big match. Kami sudah melakukan persiapan untuk datang ke sana. Kami tahu Persebaya tim kuat, tim yang bisa membawa juara. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami,” ujar Gomes dalam konferensi pers secara daring, Minggu (25/10).

Kendati menyadari tantangan tersebut, pelatih asal Portugal itu memastikan Madura United tetap mengincar poin. Timnya memiliki target untuk selalu berusaha mendapatkan poin dalam setiap pertandingan.

Catatan Madura United musim ini menunjukkan mereka baru sekali pulang tanpa poin, yakni ketika menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya pada pekan keempat. Saat itu, Laskar Sape Kerrab kalah dengan skor 0-2 dari Macan Putih.

Gomes berharap timnya mampu menjaga konsistensi sekaligus menerapkan strategi yang telah disiapkan untuk meredam permainan Persebaya.