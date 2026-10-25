Andre Caldas Ungkap Hal yang Paling Ingin Dilihat Aremania dari Pemain Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih interim Arema FC Andre Caldas menegaskan bahwa semangat juang dan keberanian bertarung menjadi modal penting bagi Singo Edan untuk bangkit saat menjamu Dewa United Banten FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Minggu (25/10).

Di tengah rentetan hasil buruk, Andre memahami bahwa Aremania membutuhkan bukti nyata dari para pemain di lapangan. Karena itu, dia ingin membangun kembali kepercayaan diri sekaligus memperkuat mentalitas tim sebelum berbicara mengenai target hasil pertandingan.

"Mereka harus percaya pada diri sendiri. Mereka harus yakin bahwa Arema adalah tim besar. Mengenakan seragam kebesaran, ada banyak sekali suporter yang akan memberikan tekanan baik kepada mereka maupun kepada siapa pun yang mewakili Arema," tutur Andre dikutip dari laman ileague.id.

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Menurut pelatih asal Brasil tersebut, keyakinan terhadap identitas klub menjadi fondasi untuk memperbaiki performa tim. Dia menilai para pemain sebenarnya memahami tanggung jawab yang melekat ketika membela Arema FC.

"Begitu mereka memahami hal ini, segalanya akan menjadi lebih baik. Sekali lagi, menurut saya mereka sudah memahaminya," kata Andre.

"Apabila Anda bertanya kepada pemain mana pun, mereka pasti akan menjawab iya. Jadi, mari kita lihat pertandingannya akan bisa menyaksikan elemen-elemen tersebut di lapangan," ucapnya.

Andre mengaku cukup memahami karakter Arema dan harapan pendukungnya karena telah berada di lingkungan klub selama kurang lebih satu setengah musim. Dia menyebut perjuangan dan semangat menjadi bagian penting dari identitas tim yang ingin dilihat Aremania.

"Kita bicara soal perjuangan, soal semangat. Saya sudah berada di sini selama kurang lebih satu setengah musim, dan saya paham betul apa yang diinginkan Aremania, apa yang diinginkan Arema, serta apa yang direpresentasikan oleh tim ini," ujar Andre.