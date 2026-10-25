Arkhan Fikri Ungkap Persoalan Arema FC, Berharap Perubahan di Era Andre Caldas

jatim.jpnn.com, MALANG - Gelandang Arema FC Arkhan Fikri menyoroti persoalan kerja sama tim setelah Singo Edan melewati lima pertandingan terakhir BRI Super League 2026/2027 tanpa kemenangan. Dia berharap kehadiran pelatih interim Andre Caldas membawa perubahan saat Arema menjamu Dewa United di Stadion Kanjuruhan, Minggu (25/10) sore.

Arema FC mengawali musim dengan hasil positif, tetapi gagal menjaga konsistensi. Dalam lima pertandingan terakhir, tim berjuluk Singo Edan itu mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Arkhan menilai salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah penerapan kerja sama tim, mulai dari sesi latihan hingga pertandingan. Menurut dia, latihan perlu menekankan aspek permainan kolektif agar koordinasi antarpemain berjalan lebih baik di lapangan.

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"Ya, menurut saya, memang seharusnya kami dilatih dan kami bawa buat main teamwork, buat main kerja sama, tetapi karena di latihan kami tidak ditekankan buat itu. Jadi, itu bisa kebawa buat di pertandingan," tutur pemain Timnas Indonesia tersebut.

Pernyataan Arkhan menyoroti pentingnya kesinambungan antara materi latihan dan penerapannya saat bertanding. Tanpa koordinasi yang baik, kemampuan individu pemain dinilai belum cukup untuk membangun permainan kolektif yang efektif.

Pergantian pelatih menjadi kesempatan bagi Arema untuk membenahi persoalan tersebut. Andre Caldas yang kini menangani tim sebagai pelatih interim diharapkan mampu menghadirkan pendekatan baru, terutama dalam membangun semangat dan daya juang pemain.

Arkhan mengakui terdapat perbedaan dalam pendekatan yang diterapkan Andre. Meski waktu persiapan relatif singkat, dia menyebut para pemain mulai memahami keinginan pelatih anyar tersebut.

"Sekarang bersama Coach Andre, mungkin seperti dia bilang tadi, ada perbedaan, mungkin di fight, mungkin di spirit gitu," kata Arkhan.