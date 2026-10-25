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Persela Lamongan Siapkan Rotasi Pemain, Aji Santoso Bidik Poin di Surajaya

Minggu, 25 Oktober 2026 – 14:31 WIB
Persela Lamongan Siapkan Rotasi Pemain, Aji Santoso Bidik Poin di Surajaya - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persela Lamongan saat menjalani sesi training jekang menghadapi De Red FC dalam kompetisi Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (24/10/2026). Pelatih Persela Bima Sakti menyiapkan skenario rotasi pemain untuk menjaga kebugaran serta memaksimalkan laga kandang untuk meraup poin penuh. (ANTARA/HO-Tim Persela)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menyiapkan opsi rotasi pemain saat menjamu De Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran pemain sekaligus memaksimalkan peluang meraih tiga poin di kandang.

Bima Sakti mengatakan Persela memiliki sejumlah alternatif pemain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pemain absen. Opsi tersebut juga disiapkan untuk mengantisipasi jadwal pertandingan yang padat.

"Kami punya opsi dan rencana lain untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain," kata Bima dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Stadion Surajaya, Sabtu (24/10).

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Mantan pelatih timnas Indonesia itu menjelaskan Persela memiliki 29 pemain yang bisa menjadi pilihan. Karena itu, seluruh pemain dituntut selalu siap, baik secara fisik maupun mental, ketika mendapat kesempatan tampil.

Persela juga telah mengevaluasi kekalahan dari RANS Nusantara FC pada pertandingan sebelumnya. Bima berharap hasil tersebut menjadi bahan pembenahan agar timnya bisa kembali meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

Di kubu lawan, pelatih De Red FC Aji Santoso menegaskan timnya membidik setidaknya satu poin dalam lawatan ke markas Persela.

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"Kami akan berusaha semaksimal mungkin minimal untuk bisa mendapatkan poin di pertandingan besok sore," kata Aji.

Dia menyebut kondisi para pemain De Red FC cukup baik. Tidak ada pemain yang harus absen karena akumulasi kartu sehingga tim bisa mempersiapkan diri menghadapi Persela.

Persela Lamongan menyiapkan opsi rotasi pemain saat menjamu De Red FC. Aji Santoso membidik minimal satu poin di Stadion Surajaya.
Sumber Antara
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TAGS   Persela Lamongan Bima Sakti aji santoso De Red FC persela vs de red fc pegadaian championship liga 2

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