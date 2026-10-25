Andre Caldas Minta Arema FC Tampil Agresif saat Lawan Semangat Juang Jadi Kunci

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih sementara Arema FC Andre Caldas meminta anak asuhnya tampil maksimal saat menjamu Dewa United Banten FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (25/10).

Andre menegaskan para pemain harus mampu menghadapi tekanan dan menunjukkan performa terbaik. Menurut dia, membela klub besar dengan dukungan suporter yang banyak merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

"Mereka yang mengenakan seragam klub besar dan memiliki suporter yang banyak harus benar-benar memahami tanggung jawab tersebut," kata Andre dalam konferensi pers di Kota Malang, Sabtu (24/10).

Pelatih asal Brasil itu juga meminta para pemain percaya terhadap kemampuan diri sendiri dan rekan setim. Dia berharap keyakinan tersebut membantu Arema meraih hasil positif dalam pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 15.30 WIB.

Andre memastikan Arema akan berusaha menampilkan permainan berbeda dibandingkan laga sebelumnya. Dia menyebut tim telah memulai persiapan dan pembenahan dalam dua hari terakhir.

"Kami harus menunjukkan mentalitas, kami mulai mengerjakan (persiapan) selama dua hari terakhir," ujarnya.

Arema FC membutuhkan kemenangan untuk mengakhiri catatan lima pertandingan tanpa kemenangan. Dalam periode tersebut, Singo Edan mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Pada pertandingan terakhir, Arema bahkan harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dengan skor telak 1-5. Hasil itu turut mengiringi keputusan manajemen mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala sebelumnya, Marcos Santos.