Osmar Loss Minta Dewa United Fokus Detail Permainan saat Hadapi Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Dewa United Banten FC Osmar Loss memastikan anak asuhnya siap menghadapi Arema FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Minggu (25/10).

Osmar menegaskan fokus pada detail permainan menjadi salah satu kunci bagi Dewa United untuk meraih hasil positif dalam lawatan kali ini.

"Yang paling penting adalah semua pemain fokus pada detail permainan tim kami untuk pertandingan menghadapi Arema FC," kata Osmar dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (24/10) malam.

Pelatih asal Brasil itu menyebut persiapan Dewa United berjalan positif tanpa kendala berarti. Dia juga telah mempelajari gaya permainan Arema FC untuk menentukan strategi yang akan diterapkan.

Meski demikian, Osmar menyadari tim tuan rumah kemungkinan sudah memahami karakter permainan Dewa United. Karena itu, dia meminta para pemain tetap konsisten dan disiplin menjalankan instruksi.

"Mungkin saja tim lawan juga sudah mengetahui tentang bagaimana cara Dewa United dalam bermain," ujar mantan pelatih Persepolis FC dan Buriram United tersebut.

Osmar juga mengingatkan anak asuhnya agar menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, terlebih Arema FC akan tampil di hadapan pendukung sendiri.

Sementara itu, winger Dewa United Egy Maulana Vikri memastikan seluruh pemain telah memahami rencana permainan yang disiapkan tim pelatih.