Dewa United Belum Terkalahkan, Ini Target Egy Maulana Vikri Lawan Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Winger Dewa United Banten FC, Egy Maulana Vikri, memastikan seluruh pemain Banten Warriors siap menghadapi Arema FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10) sore.

Dewa United datang dengan modal positif. Tim asuhan Osmar Loss itu belum terkalahkan dalam enam pertandingan awal musim ini, dengan catatan empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Hasil tersebut menempatkan Dewa United di peringkat kedua klasemen sementara. Egy dan rekan-rekannya pun bertekad mempertahankan tren positif sekaligus terus bersaing di papan atas.

Meski akan menghadapi Arema FC di kandangnya sendiri, Egy menegaskan bahwa timnya tetap fokus menatap pertandingan. Dia menyebut seluruh pemain siap menjalani laga tersebut.

"Seluruh pemain sudah dalam kondisi siap untuk bertanding pada laga esok hari," ujar Egy Maulana Vikri dalam konferensi pers prapertandingan dikutip dari laman ileague.id, Minggu (25/10).

Pemain Timnas Indonesia itu menambahkan, skuad Dewa United siap menjalankan instruksi tim pelatih untuk mendapatkan hasil maksimal di kandang Singo Edan.

"Pemain siap menjalankan taktik dan game plan yang telah diberikan oleh pelatih, serta siap memberikan penampilan terbaik di lapangan," tuturnya.

Dewa United berambisi menjaga catatan tak terkalahkan demi mempertahankan posisi di papan atas klasemen. Namun, Arema FC diperkirakan memberikan perlawanan sengit karena tengah berupaya mengakhiri lima laga tanpa kemenangan di bawah pelatih anyar Andre Caldas. (mcr12/jpnn)