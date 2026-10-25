Debut Andre Caldas Jadi Tantangan Dewa United di Markas Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Dewa United Banten FC bertekad melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Arema FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Duel yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10), menjadi ujian bagi Banten Warriors untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Dewa United saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan catatan belum terkalahkan dalam enam pertandingan. Tim asuhan Osmar Loss itu membukukan empat kemenangan dan dua hasil imbang, dengan torehan 12 gol serta enam kali kebobolan.

Meski memiliki catatan lebih baik, Dewa United tidak ingin meremehkan kekuatan Arema FC. Tim berjuluk Singo Edan tersebut tengah berusaha bangkit setelah melewati lima pertandingan beruntun tanpa kemenangan.

Arema FC kini berada di peringkat ke-12 dengan koleksi enam poin. Pertandingan ini juga menjadi debut Andre Caldas sebagai pelatih anyar setelah manajemen mengakhiri kerja sama dengan Marcos Santos.

Pelatih Dewa United Osmar Loss menyatakan persiapan timnya berjalan baik. Namun, dia menyadari kedua tim sudah memiliki gambaran mengenai karakter permainan lawan.

"Persiapan kami berjalan dengan sangat baik. Di fase kompetisi saat ini, kedua tim sudah saling mengetahui cara dan gaya permainan satu sama lain," ujar Osmar Loss dalam konferensi pers prapertandingan dikutip dari laman ileague.id, Minggu (25/10).

Pelatih asal Brasil itu menilai kedisiplinan dan perhatian terhadap detail permainan menjadi faktor penting untuk meraih hasil maksimal di kandang Arema FC.

"Hal yang paling krusial untuk pertandingan ini adalah tetap fokus pada detail-detail kecil permainan. Kami sudah menyusun rencana permainan dengan matang dan berharap apa yang telah dipersiapkan dapat berjalan lancar besok," tutur Osmar.