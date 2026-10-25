Sergio Castel Pulih dari Cedera, Jose Enrique Ingin Duet di Lini Depan Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Striker Persik Kediri Sergio Castel mulai kembali mendapatkan menit bermain setelah pulih dari cedera. Penyerang asal Spanyol itu sudah tampil dalam tiga pertandingan terakhir BRI Super League 2026/27.

Meski demikian, Sergio Castel belum mendapat kesempatan bermain penuh karena baru kembali dari masa pemulihan. Pada laga tandang melawan Madura United, dia tampil selama 12 menit.

Kesempatan bermainnya bertambah saat Persik Kediri menghadapi Persib Bandung. Sergio Castel merumput selama 22 menit sebelum kembali mendapatkan 24 menit bermain ketika Macan Putih menundukkan PSS Sleman dengan skor 2-1 di Kediri.

Dalam tiga pertandingan tersebut, Sergio Castel selalu masuk sebagai pemain pengganti Jose Enrique, yang juga berasal dari Spanyol.

Melihat kondisi rekannya yang semakin bugar, Jose Enrique berharap suatu saat bisa berduet dengan Sergio Castel di lini depan Persik Kediri.

“Saya siap main dengan siapa saja. Ya, saya pribadi senang jika di pertandingan berikutnya bisa tandem dengan Sergio Castel. Nanti pelatih Marcos Reina yang memutuskannya,” kata Jose Enrique dikutip dari laman ileague.id, Minggu (25/10).

Menurut Jose Enrique, Sergio Castel merupakan sosok yang menyenangkan sekaligus penyerang berkualitas. Pengalaman dan kemampuan yang dimiliki rekannya itu dinilai bisa menjadi modal untuk memperkuat lini serang Persik.

“Sergio Castel orang baik. Dia pemain berkualitas. Saya menunggu bisa main dengan dia karena sudah fit. Kita lihat saja nanti, suatu saat kami akan kerja bersama di lini depan Persik Kediri,” ujarnya. (mcr12/jpnn)