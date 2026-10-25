Andre Caldas Baru Tangani Arema FC, Persiapan Lawan Dewa United Hanya 1,5 Hari

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih interim Arema FC Andre Caldas langsung menghadapi ujian berat pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27. Dia dituntut mengangkat performa Singo Edan saat menjamu Dewa United Banten FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (25/10) sore.

Andre Caldas tidak memiliki banyak waktu untuk membenahi permainan Arema FC. Dia baru memulai tugas setelah manajemen mengakhiri kerja sama dengan Marcos Santos menyusul kekalahan telak 1-5 dari Persija Jakarta pada pekan sebelumnya.

Tantangan yang dihadapi juga tidak ringan. Arema FC belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, sedangkan Dewa United datang dengan catatan belum terkalahkan sepanjang enam laga awal musim.

Andre mengakui waktu persiapan tim sangat terbatas karena pemain harus menjalani perjalanan, kembali ke Malang, dan memulihkan kondisi sebelum berlatih.

“Soal persiapan, kami tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan pertandingan ini. Seperti yang kalian tahu, beberapa hari terakhir ini sangat, sangat sibuk,” kata Andre Caldas dikutip dari laman ileague.id, Minggu (25/10).

“Kami harus melakukan perjalanan, kembali ke Malang, beristirahat, dan mungkin hanya punya waktu sekitar satu setengah hari dengan sesi latihan yang sangat singkat untuk merampungkan persiapan,” imbuh pelatih asal Brasil tersebut.

Kondisi itu membuat Andre harus memaksimalkan waktu yang tersedia. Dia juga perlu menyesuaikan program latihan dengan kondisi fisik serta menit bermain masing-masing pemain pada pertandingan sebelumnya.

Bahkan, waktu untuk mematangkan persiapan menjelang pertandingan diperkirakan hanya sekitar 30 menit.