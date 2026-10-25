Pernah Menang 2-1 di GBT, Madura United Ingin Ulangi Hasil Manis atas Persebaya

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United memiliki modal berharga menjelang laga tandang melawan Persebaya Surabaya pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab mengincar poin maksimal saat kedua tim bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (26/10) malam.

Salah satu bekal Madura United ialah kemenangan 2-1 atas Persebaya di GBT pada putaran kedua BRI Super League 2025/26. Hasil tersebut menjadi kemenangan yang ingin diulang tim asuhan Jose Gomes dalam Derby Suramadu kali ini.

Dalam pertandingan yang disaksikan 10.399 penonton itu, dua gol Madura United dicetak Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha dan Requelme. Sementara itu, Persebaya hanya mampu membalas melalui gol Ryan Ardiansyah.

Kemenangan tersebut sekaligus memutus catatan negatif Madura United saat bertandang ke markas tim kebanggaan Bonek Mania itu. Kedua kesebelasan telah beberapa kali bertemu sejak 2018, baik dalam ajang Piala Presiden, Piala Indonesia, maupun kompetisi domestik.

Kapten Madura United Lulinha berharap timnya bisa kembali meraih hasil positif di kandang Persebaya. Dia menilai kemenangan pada musim lalu menjadi bukti bahwa Madura United memiliki peluang untuk mengulang hasil serupa.

“Kami mau mencoba seperti musim kemarin. Kami akan berusaha maksimal untuk itu. Jika kami sudah pernah tentu bukan hal mustahil untuk kami coba lagi,” kata Lulinha dikutip dari laman ileague.id, Minggu (25/10).

Selain catatan pertemuan tersebut, Madura United juga datang dengan tren cukup positif. Mereka belum kalah dalam dua pertandingan terakhir, setelah bermain imbang 3-3 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC dan menang 1-0 atas Persib Bandung.

Sebaliknya, Persebaya belum meraih kemenangan dalam dua laga terakhir. Bajul Ijo kalah 0-1 dari PSM Makassar sebelum bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman. (mcr12/jpnn)