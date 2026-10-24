Derby Suramadu di Depan Mata, Ini Fokus Utama Madura United Jelang Lawan Persebaya

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United langsung mengalihkan fokus ke laga berat berikutnya di BRI Super League 2026/27. Laskar Sape Kerrab bersiap menghadapi Persebaya Surabaya dalam Derby Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10) malam.

Skuad Madura United langsung bertolak ke Bangkalan setelah menghadapi Persib Bandung pada Kamis (22/10) malam. Rombongan meninggalkan penginapan sekitar pukul 23.00 WIB.

Tak ingin kehilangan waktu persiapan, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu langsung menggelar latihan di Stadion Gelora Bangkalan pada Jumat (23/10) sore.

Madura United hanya memiliki waktu sekitar tiga hari untuk mempersiapkan diri menghadapi Bajul Ijo. Karena itu, pemulihan kondisi fisik pemain menjadi salah satu prioritas tim pelatih, selain mematangkan strategi pertandingan.

Pelatih Madura United Jose Gomes menegaskan, kebugaran pemain harus segera dipulihkan agar tim bisa tampil maksimal dalam laga tandang tersebut.

“Sekarang, fokusnya adalah pemulihan pemain. Kami akan menghadapi laga besar lainnya di kandang lawan. Jadi, kami perlu memastikan para pemain kembali bugar sepenuhnya secepat mungkin agar bisa pergi ke sana dan berusaha mendapatkan tiga poin lagi,” ujar Jose dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (24/10).

Meski waktu persiapan cukup singkat, Jose Gomes tetap optimistis dengan kemampuan anak asuhnya. Dia menilai para pemain memiliki kualitas untuk menjalankan instruksi tim pelatih.

“Saya benar-benar yakin. Saya memiliki sekumpulan pemain yang mampu menjalankan instruksi dengan kualitas yang mumpuni,” ucapnya.